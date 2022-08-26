Заглох на ж/д переезде: 10 способов спасти автомобиль

В первую очередь надо позаботиться о безопасности — своей и пассажиров. Согласно п. 15.5 ПДД, водитель обязан сначала высадить всех попутчиков и сделать все возможное, чтобы эвакуировать машину с путей.

Ситуация 1. Автомобиль можно завести

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1. Попросите пассажиров отойти на безопасное расстояние — не меньше 10 метров от путей.

2. Откройте водительскую дверь, чтобы успеть покинуть салон в случае опасности.

Можно ли понять, откуда пойдет поезд? (опасная ошибка водителей)

Многие ошибочно считают, что если автомобиль встал на первых путях от обочины, значит, состав придет слева. Если на вторых путях — поезд появится справа. Ведь раз на российских автомобильных дорогах правостороннее движение, значит, и на железных дорогах тоже — так рассуждают водители.

В действительности, из этого правила существует множество исключений (как конструктивных, так и технологических). А значит, поезд может появиться с любой стороны. Причем по силуэту состава очень сложно определить, с какой скоростью он движется и как быстро достигнет переезда. Будьте предельно внимательны!

3. Если машина оказалась заблокирована между двумя опустившимися шлагбаумами, дежурный по переезду освободит вам путь и сообщит о препятствии дежурному по станции и машинисту поезда. Если дежурного по переезду не видно, не медлите — сбивайте шлагбаум.

Покинув переезд, немедленно вызывайте ДПС — столкновение со шлагбаумом закон расценивает, как полноценное ДТП. За оставление места ДТП лишают прав на срок от 1 года до 1,5 лет (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Инспектор, который будет оформлять ДТП, за поврежденный шлагбаум может выписать штраф от 5000 до 10 000 рублей (ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Но это — меньшее из зол в такой ситуации.

4. Как выбраться с переезда, если путь заблокирован заграждающим барьером? Осторожно выкатитесь на барьер передними колесами и двигайтесь дальше — барьер сложится и даст вам дорогу. (Это заграждающее устройство специально сконструировано так, чтобы на него легко можно было заехать «с обратной» стороны.) Кроме того, барьер оснащен датчиком наличия автомобиля — это устройство не позволит барьеру открыться под днищем автомобиля и повредить его.

Пытаться эвакуировать заглохший на переезде автомобиль можно, только если поезда не видно и не слышно. В противном случае — срочно покидайте машину и отходите на безопасное (не менее 10 м от железнодорожных путей) расстояние.

Ситуация 2. Завестись не получается

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5. Если у «пожившей» машины барахлят системы зажигания и питания, она может не завестись. Попробуйте сдвинуть машину на 5–10 метров с помощью стартера. Опытные водители советуют включить первую скорость, далее выжать сцепление и повернуть ключ на старт в замке зажигания. Стартер заработал? Плавно отпускайте сцепление — автомобиль, скорее всего, тронется с места. Важно помнить, что включать стартер более чем на 10–15 секунд нельзя — он может перегреться и выйти из строя. Хотя в критической ситуации стоит им пожертвовать.

6. Если оборвался трос сцепления. Включайте первую передачу без сцепления (не прикладывая больших усилий). Выжимайте педаль газа (примерно на 30%) и начинайте прокручивать ключ. Машина начнет «дергаться», заведется и потихоньку съедет с переезда.

7. Иногда проще оттолкать машину на обочину. Понадобится помощь пассажиров или соседей по потоку. Если помощников нет, откройте водительскую дверь и окно. Вытяните ремень безопасности наружу и закройте дверь. Теперь «впрягайтесь» в получившуюся из ремня безопасности петлю и идите вперед.

Если автомобиль заглох, первым делом обратитесь за помощью к дежурному по переезду и соседям по потоку — оттолкают или возьмут на буксир. Кстати, еще одна причина, почему полезно возить с собой буксировочный трос.

Ситуация 3. Убрать автомобиль с путей не удалось

Если произошла серьезная поломка, оттолкать авто не получится (заклинило колесо, сломалась шаровая опора, машина «легла» днищем на дорогу и т.п.).

8. Предупредите машиниста о препятствии. Для этого в обе стороны вдоль путей идут по одному человеку. Сигнал подают вращающими движениями тряпкой или руками, в темное время суток — фонариком. Идти придется быстро — тормозной путь грузового состава может составлять больше километра.

9. Подавайте сигналы тревоги клаксоном, стоя рядом с автомобилем. Один длинный, три коротких гудка.

10. В темное время суток повесьте на водительскую дверь светоотражающий жилет.

Что делать, если ДТП все же произошло?

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Следуйте указаниям дежурного по переезду.

Не пытайтесь передвинуть автомобиль до приезда сотрудников полиции — это опасно и может затруднить расследование.

В первую очередь необходимо вызвать «скорую помощь» (если есть пострадавшие), ДПС и противопожарную службу (при подобной аварии велика вероятность возникновения пожара).

ДТП на железнодорожном переезде оформляется, как и любое другое. Приехавший по вызову инспектор ГИБДД произведет осмотр, составит протокол, при необходимости к расследованию привлекут экспертов.

Ожидая приезда полиции, возьмите контакты у очевидцев ДТП, которые собираются покинуть место происшествия, — позже они смогут стать свидетелями. Можно сфотографировать автомобиль и участок дороги с разных ракурсов.

Фото: ТАСС, АГН «Москва», Unsplash