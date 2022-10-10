Как выбрать авто на все случаи жизни? Ответ эксперта

Порой в машине приходится не только ездить, но и... спать.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— В древних Волгах и Жигулях сиденья легко раскладывались для спального места. А в каких современных легковушках такое ­возможно?

— Таких автомобилей уже не осталось. Передние кресла проектируют с учетом вопросов безопасности и правильного распределения нагрузки на тело. Высота спинки априори будет больше, чем расстояние между рядами сидений, а форма спинки и подушки далека от плоской.

Но если говорить о возможности переночевать в автомобиле в принципе, то это вполне возможно. Лучшими кандидатами тут будут минивэны, большие кроссоверы и универсалы.

Ночевать удобнее всего в Фокусе. Пространства чуть больше, чем в Сиде, а низкий порог облегчает посадку в спальном мешке.

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Если при складывании задних сидений образуется ровный пол, а расстояние от двери багажника до спинок передних сидений достаточно, то ночевка вполне удобна. Я проверял это лично на своих универсалах — раньше это были подержанные «трешки» BMW, а сейчас Ford Focus III.

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Мотор и коробка прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов.

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Фото: depositphotos и «За рулем»