175 000 км с Chevrolet Niva: что еще сломалось?

«За рулем» разобрался, почему Chevrolet Niva 2013 года перестала набирать пробег

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия

– GM-АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 175 000 км

Стоило нашей «Шевиниве» достигнуть отметки в 170 тысяч км, как она перестала набирать пробег. Решила остаться вечно молодой? На самом деле сломался датчик скорости.

Сначала это носило периодический характер – стрелка спидометра то оживала, то падала. Но уже на следующий день после первых недугов прибор умер окончательно. А вместе с ним и одометр, так что пробег временно замер на отметке в 171 600 км.

Номер детали 2111–3843010 недвусмысленно говорит о том, что датчик взаимозаменяем с переднеприводными ВАЗами. Диапазон цен – от 140 рублей за «откровенный Китай» до 800 за «оригинал» GM. Я выбрал датчик Автоград за 280 рублей. Для замены нужна яма или подъемник.

За семь первых лет владения Шнивой на ремонты ушло 200 тысяч рублей.

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