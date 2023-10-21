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175 000 км с Chevrolet Niva: что еще сломалось?

«За рулем» разобрался, почему Chevrolet Niva 2013 года перестала набирать пробег

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Chevrolet Niva после 167 тыс км: Подробный отчет о ремонтах и обслуживании
  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 175 000 км

Стоило нашей «Шевиниве» достигнуть отметки в 170 тысяч км, как она перестала набирать пробег. Решила остаться вечно молодой? На самом деле сломался датчик скорости.

Сначала это носило периодический характер – стрелка спидометра то оживала, то падала. Но уже на следующий день после первых недугов прибор умер окончательно. А вместе с ним и одометр, так что пробег временно замер на отметке в 171 600 км.

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Номер детали 2111–3843010 недвусмысленно говорит о том, что датчик взаимозаменяем с переднеприводными ВАЗами. Диапазон цен – от 140 рублей за «откровенный Китай» до 800 за «оригинал» GM. Я выбрал датчик Автоград за 280 рублей. Для замены нужна яма или подъемник.

  • За семь первых лет владения Шнивой на ремонты ушло 200 тысяч рублей.

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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем
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Фото:За Рулем
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

-12