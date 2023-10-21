175 000 км с Chevrolet Niva: что еще сломалось?
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 175 000 км
Стоило нашей «Шевиниве» достигнуть отметки в 170 тысяч км, как она перестала набирать пробег. Решила остаться вечно молодой? На самом деле сломался датчик скорости.
Сначала это носило периодический характер – стрелка спидометра то оживала, то падала. Но уже на следующий день после первых недугов прибор умер окончательно. А вместе с ним и одометр, так что пробег временно замер на отметке в 171 600 км.
Номер детали 2111–3843010 недвусмысленно говорит о том, что датчик взаимозаменяем с переднеприводными ВАЗами. Диапазон цен – от 140 рублей за «откровенный Китай» до 800 за «оригинал» GM. Я выбрал датчик Автоград за 280 рублей. Для замены нужна яма или подъемник.
- За семь первых лет владения Шнивой на ремонты ушло 200 тысяч рублей.
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
дастер значительно лучше