Мифы о штрафах – почему не нужно спешить их уплачивать

«За рулем» объяснил, чем еще опасны штрафы, даже уплаченные в срок

В 2023 году штрафы за нарушения ПДД с камер дорожного наблюдения побили пятилетний рекорд. Общая сумма штрафов составила 141 миллиард рублей, а всего было вынесено 220,9 млн постановлений.

Чтобы гасить любые штрафы без последствий для нервов и кошелька, нужно знать, как в принципе работает система штрафов ГАИ. О наиболее популярных заблуждениях, связанных с ней, мы сейчас и поговорим.

Миф 1. У любого штрафа есть «срок годности»

Все штрафы ГАИ действительно аннулируются спустя два года. Этот срок отсчитывается с того момента, как постановление вступило в законную силу.

Но тут есть один существенный нюанс: если вовремя не уплатить штраф, он передается на исполнение судебным приставам. И вот тут от уплаты штрафа не спасут уже никакие сроки давности. В российской судебной практике нередки случаи, когда приставы «охотятся» за неплательщиками по пять, а то и по десять лет.

Миф 2. Штраф вступает в силу сразу же после того, как его выписали

Если бы все было действительно так, вы бы просто не успели реализовать свое право на обжалование. А оно, между прочим, гарантировано статьей 46 Конституции РФ.

Порядок обжалования прописан уже в другом документе – в Административном кодексе (ст. 30.1 КоАП РФ). Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного законом для обжалования. В переводе с юридического на русский это означает, что после того, как инспектор вручил вам постановление, у вас есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

Если же ваше нарушение попало в объектив дорожной камеры, штраф вступает в силу через десять дней с того момента, как письмо оказалось в вашем почтовом отделении. Подробнее о том, как правильно вычислить срок на обжалование, читайте здесь.

Миф 3. Не выпустить за границу могут только из-за долгов по алиментам или кредитам

Увы, но отпуск вместе с семьей может быть запросто испорчен из-за того, что вы не уплачиваете штрафы вовремя. По закону (№ 229-ФЗ), если у вас накопилось множество штрафов на общую сумму 30 000 рублей и выше, приставы могут наложить запрет на выезд за границу.

Если новость о запрете застала вас врасплох прямо в аэропорту, вашу поездку уже вряд ли что-либо спасет. Просто погасить долг будет недостаточно – придется запастись терпением. Решение о запрете принимает судебный пристав, и только он может этот самый запрет снять. После этого он обязан уведомить погранслужбу о том, что задолженностей у вас больше нет и вы вправе лететь/ехать/идти куда вздумается.

Даже при самом хорошем раскладе на это уходит порядка 24 часов. Но чаще всего на снятие запрета требуется несколько дней. Так что рекомендуем заранее проверить личный кабинет на Госуслугах или на сайте ФССП. По этой ссылке вы найдете больше подробностей о работе сервиса.