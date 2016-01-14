Новая BMW 3-й серии сядет на карбоновую диету

Через несколько лет одним седаном размерного класса D, состоящим в тесном родстве с полноразмерной топ-моделью, будет больше. На дорогах заснят прототип баварской «трешки» следующей генерации. Почти 7-я серия в уменьшенном формате?

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Современный BMW 3-й серии, вставший под ружье в конце 2011 года, еще не устарел, однако в канве современных технотрендов ему приходится задумываться о вечном. Ведь новейший Audi A4 базируется на модульном шасси MLB второго поколения, которое уготовано перспективной A8, а штутгартская «цешка» делит платформу MRA с S- и E-классом, пользуясь ее преимуществами. По схожему рецепту создается преемник нынешней баварской модели: его построят на передовой «тележке» от BMW 7-й серии с внутризаводским индексом G11/G12. На дорогах уже замечен прототип новинки. Изображения фотошпион передал интернет-ресурсу Motor1.

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BMW, вдоволь наэкспериментировавшаяся с дизайном своих машин еще во времена художника-революционера Криса Бэнгла, нынче следует достаточно консервативным путем, и эволюционное развитие стилистики 3-й серии видится совершенно очевидным. Гораздо интереснее начинка, скрывающаяся под неказистой «скорлупой». Как мы помним, шасси CLAR представляет собой коктейль из высокопрочной стали, алюминия и углепластика. Последний применен точечно — для усилителей крыши, включая боковые секции, и центрального тоннеля. В сравнении с предыдущей «семеркой» ультрасовременная машина сбросила более 100 кг, но вряд ли перспективная BMW 3-й серии похудеет столь же заметно. Зато улучшатся плавность хода и шумоизоляция. Наверняка расширится арсенал: полагаем, в ход, как и у C-класса, пойдут упругие пневматические элементы, появится управление функциями при помощи жестов и другие блага. Дистанционный «парковщик»? Не исключено.

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В линейку моторов источники дежурно включают даунсайзинговые агрегаты, а также гибридные силовые установки. Речь, по-видимому, идет о модульных двигателях с общим 500-кубовым цилиндровым. В частности, сейчас у баварцев есть «шестерка» B58 объемом 3,0 л, пришедшая на смену мотору N55, и 2,0-литровый B48. Премьера ожидается в 2018 году.