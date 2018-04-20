Очередную крупную партию бракованных Мерседесов призывают на сервис

Под отзыв попало сразу несколько моделей Mercedes-Benz, реализованных в России официальными дилерами в период с 2014 по 2017 год. На них могут самопроизвольно сработать подушки безопасности.

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz GLA-класса
Mercedes-Benz GLA-класса

Mercedes-Benz > GLA-класса

Mercedes-Benz CLA-класса
Mercedes-Benz CLA-класса

Mercedes-Benz > CLA-класса

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz B-класса
Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz > B-класса

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

Случайно выстрелить может только водительская подушка. Причина тому — конструктивный дефект рулевой колонки, вызывающий электростатический разряд. Из-за этой проблемы у автоконцерна Daimler уже были отзывы в России: в марте 12 371 автомобиль, затем еще 4419, а до этого брак в рулевых колонках ликвидировали на 1480 Мерседесах в феврале и 6639 в январе. Вдобавок из-за аналогичного дефекта в апреле «под раздачу» попали 447 хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30, построенных на мерседесовской платформе.

Объявленная сегодня сервисная кампания затрагивает 24 763 Мерседеса А-, В-, С-классов, а также седаны CLA и кроссоверы GLA и GLC, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.

Фото: Daimler

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