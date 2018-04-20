Трагедия на автомойке: женщина погибла из-за неумелого водителя Инцидент произошел утром 17 апреля в городе Березовский Свердловской области. Молодой мойщик, не имеющий водительских прав, попытался отогнать машину клиента…. Выяснили, где больше покупают новых машин, чем подержанных. Не только в Москве! Аналитики исследовали соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в субъектах РФ. Понятно, что новые лучше расходятся в зажиточных регионах, ну а где же их почти совсем не покупают? Очередную крупную партию бракованных Мерседесов призывают на сервис Под отзыв попало сразу несколько моделей Mercedes-Benz, реализованных в России официальными дилерами в период с 2014 по 2017 год. На них могут самопроизвольно сработать подушки безопасности.