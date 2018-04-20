Очередную крупную партию бракованных Мерседесов призывают на сервис

Случайно выстрелить может только водительская подушка. Причина тому — конструктивный дефект рулевой колонки, вызывающий электростатический разряд. Из-за этой проблемы у автоконцерна Daimler уже были отзывы в России: в марте 12 371 автомобиль, затем еще 4419, а до этого брак в рулевых колонках ликвидировали на 1480 Мерседесах в феврале и 6639 в январе. Вдобавок из-за аналогичного дефекта в апреле «под раздачу» попали 447 хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30, построенных на мерседесовской платформе.
Объявленная сегодня сервисная кампания затрагивает 24 763 Мерседеса А-, В-, С-классов, а также седаны CLA и кроссоверы GLA и GLC, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.
- Также в марте Daimler объявил об отзыве в России 72 автомобилей из-за дефектных преднатяжителей ремней безопасности, и эта проблема тоже далеко не новая.
- В декабре германский автоконцерн призывал на внеплановый сервис в нашей стране внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за ошибки в системе ESP.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler
Читать комментарии (1)