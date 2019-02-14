Volkswagen Tiguan получил новую комплектацию в России

Новая версия кроссовера расположится между комплектациями Offroad и Highline.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

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Volkswagen Polo — новая спецверсия для России

Следом за седаном Polo версией Connect обзавелся и кроссовер Volkswagen Tiguan. В данной комплектации машина доступна со 150- и 180-сильными турбодвигателями в сочетании с роботизированной коробкой DSG.

Отличительной особенностью этой версии является отдельный модуль в автомобиле и приложение для смартфона, благодаря которым можно контролировать и управлять рядом функций дистанционно.

В частности, в приложении можно получить информацию о VIN-номере автомобиля, его пробеге, уровне топлива в баке и дате следующего техосмотра. Там же можно познакомиться со статистикой пройденного расстояния и времени пути, расхода топлива и затрат на него, все поездки сортируются по отдельным типам. Модуль анализирует стиль вождения и предлагает советы по улучшению его эффективности и экономичности.

Также в приложении доступны функции «Сервисный центр», который покажет на карте ближайшие дилерские центры и поможет записаться на обслуживание. В случае поломки можно получить быстрый доступ к горячей линии Volkswagen и службе помощи на дорогах. Там же имеется справочник с описанием того, что значит та или иная загоревшаяся сигнальная лампа. А с помощью функции геолокации автомобиль можно легко найти на больших парковках.

В комплектации Connect Volkswagen Tiguan получил новый цвет кузова металлик Petroleum Blue, 17-дюймовые легкосплавные колеса, полностью светодиодную оптику. В функциональное оснащение входят полуавтоматический парковочной помощник, аудиосистема с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, электроприводом задней двери, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, обогревом передних и задних сидений, а также электрообогревом лобового стекла.

В данной комплектации доступен пакет «Инновации» (99 000 руб.), включающий в себя виртуальную приборную панель, адаптивные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях от 0 до 160 км/ч, систему удержания в полосе и ассистент управления головным светом.

Самый доступный вариант Volkswagen Tiguan Connect обойдется в 1 859 000 руб. А за 1 899 000 руб. Volkswagen предлагает версию Connect Plus, отличающуюся комбинированной отделкой сидений и декоративными вставками в салоне.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan получил новую комплектацию в России
Volkswagen Tiguan получил новую комплектацию в России
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобный, тихий, мягкий, экономичный, динамичный...

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Открыл страницу отзывов о Volkswagen Tiguan и крайне удивлён — столько негатива. Я с Тигуанами 9 лет и только положительные эмоции, причём каждой новой моделью их больше. Что-то здесь не то пишут. Ладно моё личное мнение, но я общаюсь (достаточно активно) и с другими владельцами этой модели — в...

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