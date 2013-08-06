Subaru везет в Женеву новый кроссовер

Автомобиль вобрал в себя все последние разработки компании и отличается горячим нравом, что видно из названия модели — Viziv Adrenaline.

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Помимо двух электрических версий уже выпускаемых моделей компания Subaru представит на автосалоне в Женеве новый кроссовер Viziv Adrenaline, тизерное фото которого было опубликовано компанией только что.

Это небольшой трехдверный кроссовер с внушительным дорожным просветом. На снимке видно, что автомобиль оборудован не боковыми зеркалами заднего вида, а камерами. Лобовое стекло машины необычной шестиугольной формы. Кроме того, в выпуклом капоте Viziv Adrenaline есть вырезы, что говорит о наличии двигателя внутреннего сгорания. Выпуклые рельефные крылья и бока придают кроссоверу боевой вид, а светодиодные фары C-образной формы напоминают предыдущие концепты серии Viziv.

Использование в названии модели слова «адреналин» указывает на то, что перед нами заряженный кроссовер, который впоследствии может получить индекс STI. Не исключено, что автомобиль станет новым WRX STI или WRX Wagon.

Пока все это — лишь предположения. Подробнее о новом Subaru Viziv Adrenaline мы узнаем во время его премьеры 5 марта 2019 года на 89-м Женевском автосалоне.

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Фото: Subaru