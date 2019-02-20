Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего 10 минут!

Пик аварий приходится на десятиминутный промежуток вечернего времени.

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Британские страховщики с помощью телематических систем проанализировали данные 18 000 ДТП, произошедших в октябре и ноябре в течение пяти лет, чтобы определить, какое время суток самое аварийно опасное.

Выяснилось, что 20% несчастных случаев происходит между 16:00 и 18:00 часами, при этом 14,46% из них в довольно краткий период — с 17:00 до 17:10, когда значительное число британских служащих покидают свои офисы. Второй опасный период отмечен с 14:00 до 16:00 с пиком в 15:00–15:10, но он менее существенен.

Какие же из аварий происходят чаще всего? В 34,25% случаев одно транспортное средство врезается в заднюю часть другого, 12,88% аварий происходили в то время, когда одно транспортное средство неловко «подрезало» другое, в 7,79% случаев автомобиль сзади въезжал в припаркованное транспортное средство, еще 6,7% ДТП происходили при смене полосы движения.

Сравнивая данные телематики в промежутке с 2012 по 2017 годы, эксперты отметили, что риск автомобильных аварий в ноябре увеличивается на 12% по сравнению с октябрем, а в период с 17 до 20 часов ситуация усугубляется еще больше — аварийность в это время возрастает на 29%. В ноябре день становится короче, и люди психологически еще не успевают перестроиться, отсюда и рост числа ДТП.

Средний возраст тех, чьи данные проанализировали страховщики, составлял 23 года. То есть в аварии чаще попадают молодые люди, недавно получившие права, их водительский стаж еще невелик. Данные, полученные с помощью телематических систем, в очередной раз подтверждают, что ночью происходит больше несчастных случаев, чем днем, поэтому страховщики полагают, что в автошколах должны уделять больше внимания тренировке навыков вождения именно в темное время суток, а это в учебных заведениях почему-то упускают из виду.

С приходом новых технологий водители стали отвлекаться чаще, в результате растут аварийность и смертность на дорогах, утверждают специалисты.

Если вы «притерли» на парковке машину, считается ли это дорожно-транспортным происшествием? На этот вопрос отвечает глава ГИБДД.

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