Упс! Воришку поймали по отпечатку номера на снегу

Попытка кражи картошки не удалась. Вот уж не повезло так не повезло...

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Жителя Сыктывкара настигла карма, она буквально бежала за ним по пятам. 18-летний местный житель в январе этого года взломал дверь сарая частного дома, расположенного на территории поселка Верхний Чов, и похитил оттуда четыре сетки с картофелем общим весом 92 килограмма, сообщает прокуратура Республики Коми.

Украденную картошку сыктывкарец погрузил в багажник старенькой Волги и покинул место преступления, однако на сугробе, куда он случайно въехал, отпечатался след от номера его автомобиля, причем довольно четко, что позволило полицейским быстро установить его личность.

Правда, к тому времени, как его нашли, три сетки ворованного картофеля мужчина успел продать, а одна, весом в 23 кило, изъята сотрудниками полиции и передана потерпевшему владельцу.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 5 лет. До этого, разумеется, не дойдет, но штраф ему точно грозит немаленький!

Какие только спектакли не разыгрывают на дороге аферисты! И орудуют они все изощреннее.

Другой воришка угнал 32 автомобиля только для того, чтобы снять с них пользующиеся спросом узлы и агрегаты.

Фото: Александр Рюмин/ИТАР-ТАСС