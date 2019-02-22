Упс! Воришку поймали по отпечатку номера на снегу

Жителя Сыктывкара настигла карма, она буквально бежала за ним по пятам. 18-летний местный житель в январе этого года взломал дверь сарая частного дома, расположенного на территории поселка Верхний Чов, и похитил оттуда четыре сетки с картофелем общим весом 92 килограмма, сообщает прокуратура Республики Коми.
Украденную картошку сыктывкарец погрузил в багажник старенькой Волги и покинул место преступления, однако на сугробе, куда он случайно въехал, отпечатался след от номера его автомобиля, причем довольно четко, что позволило полицейским быстро установить его личность.
Правда, к тому времени, как его нашли, три сетки ворованного картофеля мужчина успел продать, а одна, весом в 23 кило, изъята сотрудниками полиции и передана потерпевшему владельцу.
Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 5 лет. До этого, разумеется, не дойдет, но штраф ему точно грозит немаленький!
- Какие только спектакли не разыгрывают на дороге аферисты! И орудуют они все изощреннее.
- Другой воришка угнал 32 автомобиля только для того, чтобы снять с них пользующиеся спросом узлы и агрегаты.
Фото: Александр Рюмин/ИТАР-ТАСС
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