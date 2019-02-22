Вот у кого надо покупать автомобили на вторичке. Марат рулит!

Это исследование, приуроченное к Дню защитника Отечества, разумеется, шуточное. Но, как говорится, в каждой шутке…

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Составляя этот обзор, аналитики проверили 45 700 автомобилей с одним владельцем в ПТС, выставленных на продажу в течение года (февраль 2018 — февраль 2019). Таким образом и выявили имена автовладельцев-мужчин, у которых самые ухоженные и технически исправные машины. Чьи автомобили и дальше будут служить без поломок, нам рассказали специалисты компании CarPrise — на основании ее базы данных и было проведено исследование.

Перед тем как выставить автомобиль на онлайн-аукцион, его осматривают по 1100 параметрам, данные систематизируются, а автомобилю система присваивает определенное количество звезд по четырем параметрам: «кузов», «салон», «техническое состояние» и «сопутствующие факторы». Максимально каждый автомобиль может набрать 20 звезд, это означает, что он находится в идеальном состоянии, но это лишь ориентир.

Итак, суммируя, выяснилось, что самые аккуратные водители — это Мараты, Геннадии и Анатолии. Если вы планируете купить «трехлетку» с одним хозяином в ПТС и это Марат, знайте, что почти в 43% случаев кузов его автомобиль в идеальном состоянии. Это спокойный, опытный водитель, редко провоцирующий ДТП. В топовую десятку также вошли Русланы, Викторы, Сергеи, Эдуарды, Евгении, Александры и Андреи.

Марат аккуратен во всем. Его машина в полном порядке не только внешне: салон также вычищен и «умыт». Почти так же аккуратны, как Мараты, еще и Эдуарды, Василии и Кириллы. В десятке самых чистоплотных и Геннадии, Вадимы, Владимиры, Виталии, Сергеи и Александры.

И наконец о техническом состоянии автомобиля, ведь, по сути, это важнее всего — внешний лоск можно легко навести, да и пропылесосить салон несложно, а вот если техника не в порядке, уже сложнее.

В идеальном техническим состоянии содержат свои автомобили Юрии, Станиславы и Виталии. Впрочем, в десятке лучших есть и другие имена, включая вездесущего Марата (6-е место), это: Василий, Эдуард, Виктор, Роман, Владимир и Руслан.

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Фото: Ведомости/ТАСС