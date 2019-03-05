Автомобили прошли испытания в Институте транспорта Кубы.

Возобновляются российско-кубинские проекты, и популярные модели УАЗа снова будут поставлять на Кубу. Автомобили прошли испытания в Институте транспорта Кубы. Вопрос о серийных поставках автомобилей обсудили 1 марта в ходе визита чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвера Порталь на Ульяновский автозавод. Дипломат осмотрел модельный ряд автомобилей УАЗ и отметил, что ульяновские внедорожники хорошо известны на Острове Свободы и их можно увидеть везде: в крупных городах, сельской местности и в горах. Саму марку здесь знают более 60 лет.

Хантеры и «буханки» служат в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства. Это надежные и неприхотливые в обслуживании автомобили, как раз то, что требуется Республике. Патриот — новая для Кубы модель, но посол уверен, что этот внедорожник понравится местным автомобилистам.

Если все пойдет гладко, УАЗ будет экспортировать в страну по нескольку сотен автомобилей в год. Заводчане уже начали отгрузку первой партии Пикапов для энергетической отрасли Кубы.

За все время сотрудничества Ульяновский автомобильный завод поставил на Кубу более 30 тысяч машин.