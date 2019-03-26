Peugeot привезет седан 508 в Россию. Известны все версии

Французская компания сертифицировала для российского рынка седан 508. Машины, которые будут продаваться у нас, отличаются по технической начинке и оснащению от европейских.

Peugeot 508
Peugeot 508

Peugeot > 508

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Автомобили со львом на капоте в России уже давно стали экзотикой: из-за высоких цен и отсутствия локализации сборки покупают их только поклонники марки. Но французы не намерены сдаваться или уходить с российского рынка. Так, в этом году должны начаться продажи ныне флагманского седана с индексом 508.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель. В России машина будет представлена с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который уже знаком по кроссоверам Peugeot 3008 и 5008. В Европе этот силовой агрегат имеет варианты в 180 и 225 л.с., для нас они окажутся недоступными. Также покупателям будет предложен седан и с 2-литровым турбодизелем (177 л.с.).

Интересно, что в Европе бензиновый силовой агрегат оснащается 8-ступенчатым автоматом, но в России его 150-сильная версия будет доступна с 6-ступенчатой коробкой. А вот вариант с турбодизелем получит такую же коробку, что и Европа: 8-ступенчатый автомат. Из других особенностей российской версии стоит отметить, что в ОТТС указано: задняя подвеска Peugeot 508 может быть независимой или полунезависимой. В то же время в Старом Свете все версии имеют заднюю независимую подвеску.

Отличаться будет и оснащение. В ОТТС указано, что седан оснащен всего двумя подушками безопасности. Также в оснащение войдут кондиционер, зеркала с электроприводом, автономный подогреватель двигателя и салона (по всей вероятности, для дизельной версии), обогрев сидений, парктроник, круиз-контроль. Дорогие версии получат боковые подушки безопасности, адаптивные фары, светодиодные фары, навигационную систему и климат-контроль.

Любопытно, что Peugeot получила ОТТС на седан сроком действия всего один год. Дилеры говорят, что первые автомобили должны поступить к ним в начале лета. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Фото: Peugeot

Peugeot привезет седан 508 в Россию. Известны все версии
Peugeot привезет седан 508 в Россию. Известны все версии
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