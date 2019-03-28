Новая модернизация Chevrolet Niva: все подробности

В этом году у внедорожника появятся новые опции: штатная мультимедийная система и камера заднего вида.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Внедорожник Chevrolet Niva производится уже без малого 17 лет. Если не учитывать, что первоначально это был ВАЗ-2123 и опытно-промышленное производство АВТОВАЗа успело выпустить около сотни автомобилей с ладьей на радиаторной решетке.

Так как проект нового поколения Chevrolet Niva закрыт, СП «GM-АВТОВАЗ» работает с тем, что у него есть. Завод постоянно вносит мелкие дополнения в конструкцию машины, но на спрос это мало влияет. Популярность внедорожника из Тольятти падает: в прошлом году продажи «Шнивы» упали более чем на четверть, до 29 235 автомобилей, производственный план на этот год предусматривает продажу еще меньшего количества внедорожников.

Тем не менее Chevrolet Niva по-прежнему входит в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в России, поэтому завод решился на очередную модернизацию.

Внешне машина не поменяется, но получит штатную мультимедийную систему с камерой заднего вида. Установка мультимедиа потребовала доработки приборной панели: 5-дюймовый экран будет располагаться над центральной консолью. На самой консоли появится блок управления мультимедиа. Сама система сможет воспроизводить звук с USB-носителей и карт памяти. Установка проигрывателя CD-дисков не предусмотрена.

Новую опцию представят уже завтра в ходе онлайн-презентации. По предварительной информации, мультимедиасистемой будет оснащаться новая топовая версия Chevrolet Niva: для других комплектаций даже в виде опции ее заказать будет нельзя.

Фото: GM-АВТОВАЗ, ШевиНива/Вконтакте

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Отзывы о Chevrolet Niva (15)

Chevrolet 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

дорожный просвет,компактный автомобиль

Недостатки:

маломощный двигатель,сборка печки отвратительная,обдув ног не регулируется,зимой ноги замерзают,всевозможные сальники не так просто менять и дорого это и часто,раздатка включается не всегда.

Комментарий:

Увеличить контроль со стороны руководства за сборкой данного автомобиля.Установить двигатель объёмом 1,8 л.с.мощностью 122 л.с.

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