Новая модернизация Chevrolet Niva: все подробности

В этом году у внедорожника появятся новые опции: штатная мультимедийная система и камера заднего вида.

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Внедорожник Chevrolet Niva производится уже без малого 17 лет. Если не учитывать, что первоначально это был ВАЗ-2123 и опытно-промышленное производство АВТОВАЗа успело выпустить около сотни автомобилей с ладьей на радиаторной решетке.

Так как проект нового поколения Chevrolet Niva закрыт, СП «GM-АВТОВАЗ» работает с тем, что у него есть. Завод постоянно вносит мелкие дополнения в конструкцию машины, но на спрос это мало влияет. Популярность внедорожника из Тольятти падает: в прошлом году продажи «Шнивы» упали более чем на четверть, до 29 235 автомобилей, производственный план на этот год предусматривает продажу еще меньшего количества внедорожников.

Тем не менее Chevrolet Niva по-прежнему входит в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в России, поэтому завод решился на очередную модернизацию.

Внешне машина не поменяется, но получит штатную мультимедийную систему с камерой заднего вида. Установка мультимедиа потребовала доработки приборной панели: 5-дюймовый экран будет располагаться над центральной консолью. На самой консоли появится блок управления мультимедиа. Сама система сможет воспроизводить звук с USB-носителей и карт памяти. Установка проигрывателя CD-дисков не предусмотрена.

Новую опцию представят уже завтра в ходе онлайн-презентации. По предварительной информации, мультимедиасистемой будет оснащаться новая топовая версия Chevrolet Niva: для других комплектаций даже в виде опции ее заказать будет нельзя.

В январе этого года резко GM-АВТОВАЗ резко поднял цены на Chevrolet Niva.

С начала года Chevrolet Niva выпускается с ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: GM-АВТОВАЗ, ШевиНива/Вконтакте