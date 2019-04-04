Авторынок России вновь растет. Но радоваться рано

Следом за снижением рынка в феврале последовал небольшой рост продаж в марте. Но автопроизводители пока настроены скептически.

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После февральского падения продаж многие эксперты, да и сами автопроизводители, решили, что российский авторынок впал в стагнацию и снижение продаж по сравнению с прошлым годом будет наблюдаться до конца 2019 г.

Но в марте продажи выросли на 1,8%, до 160 180 автомобилей, что практически компенсировало падение продаж в предыдущем месяце. За первый квартал в России было продано 391 650 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что всего на 0,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежемесячном отчете комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Впрочем, пока поводов для оптимизма немного, признают в АЕБ.

«Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году. Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад, — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц».

Лидером российского рынка остается отечественная Лада, продажи которой в марте выросли на 10% (33 821 автомобиль), а за первый квартал — на 4% (82 363 автомобиля). За год марка увеличила свою рыночную долю с 19,5 до 21,1%.

Вторую позицию удерживает Kia, продажи которой показывают снижение положительной динамики. В марте было продано 19 560 автомобилей (+2%), в январе-марте — 52 982 (+1%). Замыкает тройку лидеров Hyundai, чьи продажи упали на 2% в марте (16 322), но по итогам первого квартала выросли на 7% (41 425).

Продолжает снижаться и интерес к моделям Renault — компания в очередной раз показывает отрицательную динамику продаж. В марте продажи снизились на 7%, до 13 051 автомобиля, в январе-марте — на 12%, до 29 349. Замыкает по итогам марта пятерку Toyota, продажи которой в марте выросли на 3%, до 9224 автомобилей, а за первые три месяца — на 5%, до 21 608 автомобилей. В первом квартале же лучше продавались автомобили Volkswagen, который и занял по итогам января-марта пятое место.

Лидеры продаж в январе-марте 2019 г. Топ-10*:

Место Марка Продажи, шт. К 2018 г., % 1. Lada 82 363 +4 2. Kia 52 982 +1 3. Hyundai 41 425 +7 4. Renault 29 349 —12 5. Volkswagen 22 075 +4 6. Toyota 21 608 +5 7. Nissan 19 285 +7 8. Skoda 18 433 +9 9. Mitsubishi 10 653 +9 10. BMW 9685 +22

* По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России

По итогам января-марта наибольшую динамику роста среди лидеров показала Geely, продажи которой выросли более чем в четыре раза. Правда, с начала этого года в России было продано всего 1566 автомобилей. Главными неудачниками можно назвать марки smart (-56%) и Honda (-52%).

Автопроизводители сохраняют осторожный прогноз до конца года, но все же прогнозируют по его итогам небольшой рост (3–5% к прошлом году).

В марте Ford объявил об уходе с российского рынка в этом году. Так что компания явно не сделает свой вклад в рост продаж в России.

Зато на рынок возвращается Opel: в этом году начнутся продажи коммерческих Zafira Life и Vivaro, а также кроссовера Grandland X.

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