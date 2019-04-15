Техосмотр по-новому: важные изменения

В правительстве отказались от идеи фиксировать на видео процесс прохождения автомобилем процедуры обязательного техосмотра.

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В поступившем в Госдуму из правительства доработанном проекте поправок к законам, реформирующим обязательный техосмотр, исчезла необходимость видеозаписи самой процедуры прохождения техосмотра.

Сотрудникам пунктов инструментального контроля достаточно будет сделать две фотографии: до того, как начнется процесс проведения техосмотра, и после него.

Как заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, пакет поправок к законодательству должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении уже завтра 16 апреля 2019 года.

Предполагалось, что оборудование для видеофиксации процедуры техосмотра будут закупать операторы. Они выступали резко против этого, говоря о том, что при нынешних тарифах на техосмотр заниматься им нет никакой экономической целесообразности.

В первом чтении законопроект об изменениях в процедуру техосмотра и ответственности операторов был принят Госдумой в декабре прошлого года. После чего Минэкономразвития занималось его доработкой.

В Госдуме предложили вообще отменить обязательный техосмотр.

Читатели «За рулем» сомневаются, что реформа техосмотра будет успешной.

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