Копия места смерти Кеннеди выставлена на продажу

Лимузин JFK SS 100 X, созданный на базе Lincoln Continental, в котором был застрелен президент США Джон Кеннеди, пойдет с молотка.

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Если вы любите раритетные автомобили, вам повезло, так как в продаже на eBay появился Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделали копию того самого лимузина JFK SS 100 X, в котором во время роковой поездки в Даллас в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди.

Кабриолет имеет увеличенную колесную базу, особый задний бампер с площадками для стоящих людей и ручки над ними. Продающийся экземпляр украшен президентскими печатями, парадными флагами и значками Hess & Eisenhardt.

Создатели этой копии президентского лимузина были очень внимательны к деталям, поскольку в описании отмечается, что «колпаки Lincoln Premiere 1957 года заменили на колпаки Mark II, которые изначально были на машине во время дебюта в 1961 году».

Интерьер безупречен и имеет двухцветную обивку и отделку деревом. Один широкий диван расположен спереди, другой — сзади. Между ними стоят два складных кресла.

Под капотом находится 7-литровый двигатель V8, передающий крутящий момент на задние колеса через 3-ступенчатый автомат.

Продавец также указал в описании, что автомобиль «получил много механических и косметических реставрационных доработок» и недавно был представлен на выставке президентских автомобилей мира.

Начальная стоимость копии составляет 125 000 долларов США (чуть более 8 млн рублей).

Примечательно, что этот Continental выглядит более аутентично, чем настоящий автомобиль, который находится сегодня в музее Генри Форда в Дирборне (штат Мичиган). После убийства Кеннеди стало совершенно очевидно, что поездки президентов на кабриолетах безрассудны. В результате JFK SS 100 X был значительно модернизирован: оснащен броней, пуленепробиваемым стеклом и крышей.

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Фото: eBay