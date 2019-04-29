Citroen отзывает 534 автомобиля из-за неправильного текста

Всего объявлены две сервисные кампании, под которые попали автомобили Citroen и Peugeot.

Материалы по теме Peugeot и Citroen нашли более 10 тыс. дефектных автомобилей

Компания Citroen отзывает в России 534 автомобиля C3 Aircross, которые были куплены в период с февраля 2018 года по март 2019 года, у них обнаружились этикетки производителя с неточной информацией. Сервисная кампания для этих машин подразумевает простую наклейку новой этикетки с корректной информацией.

Также под отзыв попали два минивэна Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, которые были проданы в период с октября 2017 года по октябрь 2018-го. У них обнаружилась гораздо более серьезная проблема: резьбовые крепления их передних рычагов затянуты со слишком высоким моментом. Для устранения данного дефекта потребуется замена резьбовых креплений передних рычагов.

Владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера, мастера которого устранят обнаруженные дефекты.

О том, что машины попали под сервисную кампанию, собственникам машин сообщат официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сравнив VIN—код своего автомобиля со списками кодов отзываемых машин, опубликованными на сайте Росстандарта:

Все работы по устранению дефектов будут проводиться бесплатно для владельцев.

Неделю назад компании объявили об отзыве в нашей стране более 10 тыс. автомобилей.

В марте этого года Peugeot и Citroen отзывали автомобили из-за дефектов подвески.

До этого отзыв Peugeot и Citroen проводился два месяца назад и был вызван некачественным натяжным роликом.

В декабре 2018 года в РФ проводилось сразу несколько сервисных кампаний Peugeot и Citroen.

Фото: Citroen