Haval F7 появится в России в трех комплектациях

«Хавейл Мотор Рус» рассказала об оснащении нового кроссовера, который будут собирать в Тульской области.

О стоимости нового Haval F7, серийное производство которого начнется на заводе в Туле, до сих пор ничего неизвестно. Зато появилась информация о технических характеристиках и комплектациях модели.

Клиентам предложат кроссоверы с двумя бензиновыми турбированными моторами на выбор — 1.5 на 150 л.с. и 2.0 на 190 л.с. Для обоих двигателей доступна только 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, зато тип привода можно выбирать: передний либо полный. Версии с 1,5-литровым двигателем и переднеприводные 2-литровые оснастят системой выбора режимов движения («Эко»/«Спорт»/«Нормальный»/«Снег»). Для полноприводных кроссоверов со 190-сильным мотором подготовлена система Terrain Response с дополнительными режимами «Грязь» и «Песок».

Базовая комплектация Comfort получит светодиодные дневные ходовые огни и диодные фонари, а также противотуманные фары с функцией освещения поворотов. Предусмотрены система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, приборная панель с цветным 3,5-дюймовым дисплеем приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света, мультифункциональный руль с кожаной обивкой и подогревом.

Версия Elite предложит дополнительно сиденья водителя с электроприводом, подогрев задних сидений, электрохромное салонное зеркало заднего вида и камеру заднего вида с динамической разметкой, появится шторка в багажнике.

Топовый вариант Premium получит светодиодные фары, панорамную крышу с люком, отделку салона экокожей. В оснащение также войдут передние парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и боковые подушки безопасности.

Все Haval F7 для России будут оснащаться противобуксовочной системой, системой предотвращения опрокидывания автомобиля, ассистентом экстренного торможения, ассистентом старта на подъеме, системой помощи при спуске и датчиками давления в шинах. Исполнение Premium может быть дополнено системой предупреждения о возможном фронтальном столкновении и автоматическим торможением с функцией распознавания пешеходов.

Одним из конкурентов для нового Haval F7, а точнее его купеобразной версии Haval F7x, должно стать кросс-купе Geely FY-11, которое также ожидается на российском рынке.

Кое-какая информация о спецификациях российских Haval F7 уже была известна ранее.

Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов побывал на свежевыстроенном заводе Haval, раскинувшемся на 230 гектарах близ Новомосковска (Тульская область).





Фото: Haval