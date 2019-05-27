Появился новый список опций для внедорожника УАЗ Патриот

Оснащением, знакомым по специальной версии Life Style, уже с июня за доплату можно будет укомплектовать и более доступные версии Патриота.

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Теперь в комплектациях «Классик» и «Оптимум» можно заказать аудиосистему с четырьмя динамиками и поддержкой формата mp3 за 10 900 рублей, а также пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» — он обойдется в 4490 рублей.

В версии «Классик» можно заказать парктроник с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6900 рублей; для «Оптимума» система парковки доступна еще и с дополнительными сонарами в переднем бампере, стоит это удовольствие 10 900 рублей.

Комплектации «Классик» и «Оптимум» также можно дооснастить пакетом «Безопасная парковка», в который входит камера заднего вида, и пакетом «Мультимедиа» — за 9900 и 14 900 рублей соответственно.

Легкосплавные колеса «Футбол» (шины размерностью 235/70 R16), которыми сейчас оснащается только версия Life Style, можно приобрести за 22 900 рублей для «Классика» и «Оптимума» и за 4900 рублей для «Престижа». В комплектации «Максимум» литые диски «Футбол» доплаты не потребуют.

Патриоты с новым списком опций поступят в продажу в июне 2019 года.

Фото: УАЗ