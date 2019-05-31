Банда офицеров ГИБДД организовала «зеленый коридор» для фур с алкоголем

Массовые задержания и обыск прошли в Кабардино-Балкарии, произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и лиц, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.
Пока задержано 12 офицеров полиции из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам, а также Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». Еще один фигурант дела находится в розыске.
По материалам следствия, это была хорошо организованная преступна группа, которая в период 2017–2018 годов за взятки наладила канал беспрепятственного перевоза контрафактного алкоголя по трассе Р-127 «Кавказ», территориям Зольского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП «Малка». За свои услуги эти люди получили 42 млн рублей, и это только из доказанного следственными органами. Самое интересное, что руководил организованной группировкой начальник Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «Получение взятки организованной группой в особо крупном размере».
- Летом прошлого года правоохранительным органам удалось задержать лжеэкипаж ГИБДД, который собирал с водителей взятки.
- Ранее суд вынес приговор пятерым сотрудникам ГИБДД, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный проезд водителей большегрузных автомобилей по территории Ленинградской области.
Фото: depositphotos.com, Следственный комитет
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