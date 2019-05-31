Банда офицеров ГИБДД организовала «зеленый коридор» для фур с алкоголем

12 действующих и бывших офицеров задержаны в Кабардино-Балкарии за взяточничество, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

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Массовые задержания и обыск прошли в Кабардино-Балкарии, произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и лиц, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.

Пока задержано 12 офицеров полиции из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам, а также Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». Еще один фигурант дела находится в розыске.

По материалам следствия, это была хорошо организованная преступна группа, которая в период 2017–2018 годов за взятки наладила канал беспрепятственного перевоза контрафактного алкоголя по трассе Р-127 «Кавказ», территориям Зольского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП «Малка». За свои услуги эти люди получили 42 млн рублей, и это только из доказанного следственными органами. Самое интересное, что руководил организованной группировкой начальник Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «Получение взятки организованной группой в особо крупном размере».

Фото: depositphotos.com, Следственный комитет

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