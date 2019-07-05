АВТОВАЗ возобновил производство: компоненты вернулись

Поставки на конвейер АВТОВАЗа необходимых для производства автомобилей Lada компонентов возобновляются с сегодняшнего дня в полном объеме.

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Расположенный в Нижнем Новгороде «Завод Автокомпонент» с сегодняшнего дня продолжит поставки комплектующих для автомобилей Lada на конвейеры АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске.

Ранее, 3 июля, поставки компонентов были прекращены из-за несогласованности цен на них: стоимость закупки комплектующих АВТОВАЗом не покрывала затраты на их производство «Заводом Автокомпонент».

За дни простоя предприятия, кажется, нашли общий язык. «Завод Автокомпонент» продолжит выполнять подписанный контракт без внесения в него каких бы то ни было дополнительных условий. Как заявили в компании, теперь предприятия будут обсуждать вопросы «в рабочем режиме». Ранее представители нижегородского предприятия дали понять, что этого не делалось, а переговоры о корректировке цен зашли в тупик и ведутся уже девять месяцев.

Представители АВТОВАЗа заявляли, что завод «оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки», но будет ли это сделано — неизвестно.

Рабочие АВТОВАЗа нередко подрабатывают, изготавливая на станках предприятия детали, например... для Мерседесов. Качество гарантировано!

Продажи Lada XRAY падают. Больше этим обеспокоены журналисты, но не представители завода — их ответ немного обескураживает.

Фото: АВТОВАЗ