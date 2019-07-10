Kia привезет в Россию «приспортивленный» Cerato — журнал За рулем

Kia привезет в Россию «приспортивленный» Cerato

Новая модификация появится на рынке осенью 2019 года.

Kia Cerato
Kia Cerato

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Тест нового Kia Cerato — без турбо и без робота

У российских автолюбителей, которые хотят приобрести автомобиль Kia в спортивной модификации GT Line, сейчас есть выбор из двух моделей. Либо это ProCeed с кузовом шутинг-брейк, либо кроссоверообразный хэтч Soul. Но в этом году появится и третий вариант — седан Kia Cerato GT Line. Как рассказали «За рулем» в представительстве марки, машина появится в продаже осенью и получит элементы экстерьера и интерьера, схожие с ProCeed GT и Soul GT Line.

Стоимость этого седана, как и технические детали, пока не раскрывают.

  • Kia ProCeed GT Line предлагается у нас с двигателем 1.4 T-GDI (140 л. с.) за 1 519 900 рублей. Динамичный ProCeed GT с двигателем 1.6 T-GDI (200 л. с.) оценили в 1 999 900 рублей. Оба мотора агрегатированы 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения при помощи подрулевых лепестков.
  • Популярный кроссовер Kia Sportage также обзавелся новой версией: это комплектация Luxe+ стоимостью от 1 724 900 рублей. Ее отличает набор оборудования, в котором особенно заинтересованы покупатели, — светодиодные фары и система бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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