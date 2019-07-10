Kia привезет в Россию «приспортивленный» Cerato

Новая модификация появится на рынке осенью 2019 года.

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У российских автолюбителей, которые хотят приобрести автомобиль Kia в спортивной модификации GT Line, сейчас есть выбор из двух моделей. Либо это ProCeed с кузовом шутинг-брейк, либо кроссоверообразный хэтч Soul. Но в этом году появится и третий вариант — седан Kia Cerato GT Line. Как рассказали «За рулем» в представительстве марки, машина появится в продаже осенью и получит элементы экстерьера и интерьера, схожие с ProCeed GT и Soul GT Line.

Стоимость этого седана, как и технические детали, пока не раскрывают.

Kia ProCeed GT Line предлагается у нас с двигателем 1.4 T-GDI (140 л. с.) за 1 519 900 рублей. Динамичный ProCeed GT с двигателем 1.6 T-GDI (200 л. с.) оценили в 1 999 900 рублей. Оба мотора агрегатированы 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения при помощи подрулевых лепестков.

Популярный кроссовер Kia Sportage также обзавелся новой версией: это комплектация Luxe+ стоимостью от 1 724 900 рублей. Ее отличает набор оборудования, в котором особенно заинтересованы покупатели, — светодиодные фары и система бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key.

Фото: Kia