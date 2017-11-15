Российские водители любят «механику»

А роботизированные коробки передач пользуются наименьшим спросом.

Материалы по теме За год подержанные автомобили подорожали на 2,4%

Изучив вторичный автомобильный рынок, эксперты «Авито Авто» составили рейтинг наиболее востребованных у россиян автомобилей по типу коробки передач.

В абсолютных лидерах 2019 года машины с механикой — на них пришлось 65,8% продаж всех подержанных автомобилей. Треть рынка — 30,2% — занимают машины с автоматической коробкой передач. На вариаторы приходится 2,1% спроса, а на роботы и того меньше — 1,9%.

Средняя стоимость автомобилей с механической коробкой передач в первом полугодии выросла на 7,8% — до 289 300 рублей. Машины с автоматом подорожали на 8,1% (в среднем 820 203 рублей), с роботизированными коробками передач — прибавили в цене 8,7% (747 726 рублей), а сильнее всего подорожали машины с вариатором — рост цен составил 22,7% (734 466 рублей).

Среди марок безусловным лидером по количеству машин с механикой является Lada, в топ-3 самых востребованных моделей с автоматом вошли Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio, с вариатором — Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, с роботом — Ford Focus, Skoda Octavia и Volkswagen Passat.

Больше всего автомобилей с механической коробкой передач — 77,6% — выбирают в Тольятти, с автомобили с АКП наиболее востребованы в Иркутске (60,2%).