В школах изучат коленвалы и свечи зажигания — журнал За рулем

В школах изучат коленвалы и свечи зажигания

Школьную программу также предложено расширить за счет изучения тем, посвященных безопасности дорожного движения.

В рамках предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и «Окружающий мир» школьников предлагают учить безопасности на дорогах, а в уроки труда могут интегрировать автодело. С таким предложением выступил глава ГИБДД России Михаил Черников в рамках правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

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«Предлагаем внести изменения в действующие федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, предусматривающие увеличение количества тем по безопасности дорожного движения по предметам „Окружающий мир“ и ОБЖ. Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введения дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета „Технология“. Процесс обучения детей должен представлять собой непрерывную систему — детский сад, школа, отряд юных инспекторов движения, автомобильная школа, высшее учебное заведение. Причем подходы к обучению должны быть единообразными на всей территории страны по вновь разработанным или переработанным программам», — приводит слова Черникова ТАСС.

Также глава Госавтоинспекции предложил повышать квалификацию школьных педагогов в области безопасности дорожного движения. Для этого рекомендовано организовать дополнительные учебные курсы для преподавателей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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