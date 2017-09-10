Skoda опубликовала эскизы салона новой Октавии — журнал За рулем

Skoda опубликовала эскизы салона новой Октавии

Компания раскрывает все больше подробностей об Октавии нового поколения: автопроизводитель представил салон автомобиля.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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Новая Octavia — первое официальное видео

Skoda продолжает разогревать интерес к Октавии четвертого поколения, препьера которой назначена на 11 ноября. Теперь компания опубликовала эскизы салона и рулевого колеса.

Octavia получит информационно-развлекательную систему с большим монитором в виде планшета, парящего над центральной консолью. Из-за его высокого расположения управлять функциями медиасистемы во время движения станет удобнее и безопаснее, так как водителю не придется отводить взгляд от дороги.

Сенсорный экран стал немного больше — его диагональ составляет около 10 дюймов против прежних 9,2 дюйма. Что касается цифровой приборной панели, то ее диагональ также 10 дюймов. Предусмотрено четыре варианта отображения информации на ней: базовый, классический, навигационный и вариант, акцентирующий внимание на работе систем помощи водителю.

Под экраном информационно-развлекательной системы расположен блок управления климат-контролем и сенсорный ползунок для изменения громкости аудиосистемы. Новые кресла Октавии имеют более развитую боковую поддержку, а за дополнительные деньги можно будет заказать спортивные сиденья, обшитые воздухопроницаемой тканью.

Селектор коробки передач DSG больше не связан механически с коробкой передач, поэтому он стал компактнее и напоминает джойстик. Изменился и руль. Теперь он двухспициевый.

Иллюстрации: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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