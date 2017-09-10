Skoda опубликовала эскизы салона новой Октавии

Компания раскрывает все больше подробностей об Октавии нового поколения: автопроизводитель представил салон автомобиля.

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Skoda продолжает разогревать интерес к Октавии четвертого поколения, препьера которой назначена на 11 ноября. Теперь компания опубликовала эскизы салона и рулевого колеса.

Octavia получит информационно-развлекательную систему с большим монитором в виде планшета, парящего над центральной консолью. Из-за его высокого расположения управлять функциями медиасистемы во время движения станет удобнее и безопаснее, так как водителю не придется отводить взгляд от дороги.

Сенсорный экран стал немного больше — его диагональ составляет около 10 дюймов против прежних 9,2 дюйма. Что касается цифровой приборной панели, то ее диагональ также 10 дюймов. Предусмотрено четыре варианта отображения информации на ней: базовый, классический, навигационный и вариант, акцентирующий внимание на работе систем помощи водителю.

Под экраном информационно-развлекательной системы расположен блок управления климат-контролем и сенсорный ползунок для изменения громкости аудиосистемы. Новые кресла Октавии имеют более развитую боковую поддержку, а за дополнительные деньги можно будет заказать спортивные сиденья, обшитые воздухопроницаемой тканью.

Селектор коробки передач DSG больше не связан механически с коробкой передач, поэтому он стал компактнее и напоминает джойстик. Изменился и руль. Теперь он двухспициевый.

Узнать больше о новом поколении Skoda Octavia можно здесь.

Иллюстрации: Skoda