Продажи Changan CS75FL начались на других рынках еще в 2018 году.

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Обновленный кроссовер, продажи которого на других рынках начались в 2018 году, отличается интересной внешностью, светодиодными фарами, колесами с 18-дюймовыми дисками и множеством современных технологий.

Длина кроссовера составляет 4640 мм, а его ширина достигает 1850 мм. При высоте 1705 мм автомобиль выглядит спортивным и устойчивым. При этом он получил вместительный 520-литровый багажник, объем которого при сложенном заднем диване увеличивается до 1490 литров.

В салоне кроссовера расположен сенсорный 10,25-дюймовый дисплей, аудиосистема с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и многое другое. Список электронных помощников включает в себя семь систем. Кроме того, автомобиль оснащается интеллектуальным ключом, с помощью которого можно запускать двигатель дистанционно.

Российская премьера Changan CS75FL состоится 16 февраля 2020 года в рамках «Матча всех звезд» баскетбольной Лиги ВТБ. Там же среди зрителей будет разыгран новый кроссовер.

Сегодня в продаже представлен дорестайлинговый Changan CS75 по цене от 1 169 900 рублей. Цены на обновленный автомобиль пока не озвучены.

Обновленный кроссовер Changan: премьера в России через две недели Продажи Changan CS75FL начались на других рынках еще в 2018 году. Обновленный кроссовер Changan: премьера в России через две недели

В скором времени Changan привезет в Россию новый седан, который будет конкурировать с Hyundai Solaris и Kia Rio.

Фото: Changan