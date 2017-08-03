Nissan зарегистрировал новые логотипы

Обновить решили не только корпоративный значок, но и шильд спортивного купе Z.

Материалы по теме Kia скоро обновит логотип. Как он вам?

Новые логотипы уже зарегистрированы в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине. Заявки на товарные знаки означают, что Nissan готовится провести ребрендинг логотипов компании.

Как мы видим, предполагаемый новый логотип Nissan (на картинке справа) стал двухмерным и монохромным, с более тонким шрифтом и без прямоугольника, в который вписано название компании, от него остались лишь тонкие насечки на дугах, обрамляющих логотип. Пропала стилизованная хромированная отделка существующего корпоративного логотипа, решено отказаться и от объемности.

Новый логотип сохраняет круглую форму, но при этом становится явно минималистичнее. Впрочем, все абсолютно в той же стилистике, в котором выполнены новые логотипы BMW, Volkswagеn и Kia — как будто перед всеми дизайнерами поставлена одна задача — модернизировать имиджи компаний, используя более четкие и простые формы.

Новый корпоративный логотип Ниссана впервые засветился на концепте Nissan Ariya, когда его показали на Токийском автосалоне в 2019 году.

Nissan Z следующего поколения, вероятно, также переживет ребрендинг (изображение справа), согласно заявкам на товарные знаки, поданым в Канаде и Новой Зеландии. В отличие от современного логотипа Z, который в настоящее время устанавливается на спортивном автомобиле, новый логотип «выйдет из круга», буква Z станет черной и получит новый вид с засечками и с черточкой по-середине, почти идентичный значку на оригинальном 240Z 1971 г.в. Означает ли это, что и новый спорткар будет выполнен в ретро-стиле? Об этом пока нет никакой информации, известно лишь, что дебют спортивного автомобиля Nissan следующего поколения ожидается через год.

BMW тоже готовится к смене логотипа и, возможно, откажется от традиционной черной заливке круга.

Значок Фольксвагена с недавних пор стал простым и плоским.

Фото:Nissan