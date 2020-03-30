BMW заморозила цены на уже собранные автомобили

А те, что соберут после 1 апреля, будут стоить на 5% дороже.

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Российский офис компании заявил о том, что рекомендованные дилерам цены на все уже произведённые автомобили локальной сборки повышаться не будут. Это же правило распространяется на уже произведенные машинокомплекты, говорится в официальном пресс-релизе.

В случае приостановки работы автосалонов купить собранные до апреля машины по зафиксированной цене можно будет сразу, как только дилерские центры откроются вновь, отмечают в BMW Group Россия. Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что все российские автосалоны закрываются на неделю, поэтому сейчас бренды ищут новые варианты работы.

Несмотря на заморозку цен на собранные машины, подорожание, уже затронувшее большую часть представленных в России брендов, для BMW неизбежно: на автомобили, собранные после 1 апреля, будет новый прайс, прирост составит около 5%. Новые цены компания объявит в первой половине апреля.

По данным АЕB, в 2019 году BMW продала в России 41 520 автомобилей, что на 17% больше, чем в 2018-м.

На прошлой неделе о повышении цен на свои автомобили объявили многие автопроизводители, включая АВТОВАЗ.

Фото: BMW