Audi показала седан A3 нового поколения

Компания представила официальные фотографии седана, раскрыла его технические характеристики и обозначила дату начала продаж.

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Компактная четырехдверная модель в новом поколении ожидаемо прибавила в габаритах: 4,5 метра в длину (плюс 4 см), 1,82 метра в ширину (плюс 2 см) и 1,43 метра в высоту (плюс 1 см), при этом колесная база осталась на значении 2,64 метра, равно как не изменилась и вместимость багажника — 425 литров.

Передняя часть салона представляет собой «кокпит» с явной ориентацией на водителя — на него «смотрит» 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса. Он поддерживает рукописный и голосовой ввод информации, включает набор полезных онлайн-сервисов Audi connect, обеспечивает подключение смартфона к интернету через собственную точку Wi-Fi и агрегатируется с устройствами на платформах Apple и Android — с последних можно даже закрыть, открыть и завести автомобиль.

Цифровая 10.25-дюймовая приборная панель с тремя встроенными стилями графики предложена уже в базовой версии. Опционально доступна и функция проецирования показателей с приборки на лобовое стекло. Новый Audi A3 оснащен продвинутыми электронными помощниками, включающими контроль крена, предупреждающий столкновения передний радар, камеры кругового обзора и автоматический контроль акселератора.

Со старта продаж будут предложены три силовых агрегата. 1,5-литровый 150-сильный бензиновый TFSI может работать в паре с новой 6-ступенчатой МКП либо с 7-ступенчатым роботом S tronic, причем в этом варианте силовая установка дополнена электрической частью, накапливающей энергию торможения, добавляющей 50 Нм крутящего момента при старте и позволяющей движение на чистой электротяге. Третий вариант силового агрегата — это 2-литровый 150-сильный дизель TDI, также агрегатируемый с коробкой S tronic. Отклик педали газа, характеристики работы амортизаторов и чувствительность рулевого управления водитель может настроить под себя.

Предзаказ на седаны Audi A3 в Европе будет открыт в конце апреля, а поставки автомобилей дилерам начнутся летом. Европейские цены на модель будут стартовать с 29 800 евро (около 2 500 000 евро). Однако позже будет предложен еще один бензиновый двигатель для базовой версии, которая будет стоить 27 700 евро или примерно 2 300 000 рублей.

В марте Audi сообщила о появлении нового поколения A3 в течение этого года и пока, как видим, эти заявления подтверждаются.

Фото: Audi