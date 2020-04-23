Автомобиль во многом похож на новый Ford Bronco, который скоро появится в продаже на рынке США.

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На новой серии фотографий, сделанных в Китае, видно, как будет выглядеть внедорожник Haval H5 следующего поколения и какие у него будут пропорции.

Опубликованные ранее снимки нового поколения Haval H5 были фрагментарными и не позволяли понять, как будет выглядеть автомобиль в целом. Теперь мы можем рассмотреть его в деталях и оценить пропорции.

Сложно не отметить сходство китайского внедорожника с американским Ford Bronco, который в данный момент тоже находится на стадии разработки. Либо компании случайно пошли по одному и тому же пути, либо имел место искусный шпионаж. Внешность этих автомобилей известна нам исключительно по шпионским фотографиям.

В то время как нынешнее поколение Haval H5, которое поступило в продажу в России в середине апреля 2020 года, не представляет собой с точки зрения дизайна ничего экстраординарного, новинка выглядит весьма интересно. Новый H5 получил угловатый кузов, который больше подходит рамному внедорожнику.

Также автомобиль имеет классические круглые фары со встроенными дневными ходовыми огнями и черную решетку радиатора. О внедорожных качествах автомобиля говорят и широкие колесные арки с пластиковыми накладками, а также большой дорожный просвет. Стоит отметить широкий загрузочный проем багажного отделения и широкие задние двери.

Судя по тому, что новый Haval H5 уже проходит испытания на дорогах общего пользования, ждать внедорожник осталось недолго. Вероятно, он будет представлен во второй половине 2020 года.

Новый Haval H5 вышел на дорожные испытания Автомобиль во многом похож на новый Ford Bronco, который скоро появится в продаже на рынке США. Новый Haval H5 вышел на дорожные испытания

Узнать больше о Haval H5 для России можно здесь.

Фото: carscoops.com