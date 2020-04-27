Автомобиль CS75FL уже появился в дилерских центрах, а его цена начинается от 1 449 900 рублей.

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Сразу хочется отметить начальную стоимость автомобиля, которая не просто сопоставима с ценами конкурентов, но существенно превышает ее. Например, Nissan Qashqai стоит от 1 319 000 рублей, а Hyundai Creta — от 972 000 рублей. Это вызвано богатой базовой комплектацией китайского кроссовера, более мощным мотором и отсутствием механической коробки передач — автомобиль предлагается исключительно с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

В базе кроссовер имеет передний привод. За версии с системой подключаемого полного привода американской компании BorgWarner придется заплатить от 1 629 900 до 1 679 900 рублей.

Как заявили в компании, у обновленного кроссовера снизились уровень шума и вибрации в салоне — до 38,2 дБ. Объем багажника составляет от 520 до 1490 литров при сложенных спинках кресел второго ряда, наклон которых, кстати, можно регулировать. Сиденье водителя имеет электрорегулировки в 6 направлениях с функцией памяти положения и подлокотник с охлаждаемым отделением для хранения.

Кроме того, кроссовер получил мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, smart-ключ и ряд электронных помощников водителя, а также камеру заднего вида с динамической разметкой.

Changan начал продажи нового кроссовера в России Автомобиль CS75FL уже появился в дилерских центрах, а его цена начинается от 1 449 900 рублей. Changan начал продажи нового кроссовера в России

О ресурсе китайских турбированных двигателей вы можете узнать здесь.

Фото: Changan