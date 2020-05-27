Впрочем, и это пока неточно, будущее автофорума вообще под большим вопросом.

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Большая вероятность, что Женевский автосалон не состоится и в 2021 году. Напомним, в этом году его отменили всего за четыре дня до открытия из-за вспышки коронавируса и предварительно перенесли на следующий год. И вот опять готовится отмена.

В 2019 году автосалон привлек около 600 000 посетителей и почти 10 000 представителей СМИ. Выставочные места для автопроизводителей стоят дорого, и экономическая выгода для кантона Женева тогда составила около 200 млн швейцарских франков, таким образом, мероприятие для страны является финансово значимым. Однако сегодня Фонд GIMS, который отвечает за организацию автосалона, отклонил предложение о кредите, который готовы предоставить власти страны.

Это может показаться странным, так как в настоящее время организация испытывает серьезные финансовые трудности. По самым скромным оценкам, отмена Женевского автосалона за четыре дня до открытия принесла ущерб в 11 млн швейцарских франков. Когда несколько недель назад организаторы попросили помощи у властей, госсовет Женевы согласился предоставить Фонду GIMS кредит в 16,8 млн швейцарских франков, но с условием, что шоу непременно состоится в 2021 году.

Но это оказалось неприемлемым для организаторов. Наиболее крупные компании-участники автосалона настоятельно рекомендовали им проводить следующий автосалон не ранее 2022 года. Ситуация с эпидемией коронавируса до сих пор неопределенная, но даже при самом благоприятном ее развитии автоконцернам нужно время, чтобы оправиться от кризиса.

Международные автосалоны вообще становятся исчезающим видом мероприятий. Еще до появления коронавируса было объявлено, что автосалон во Франкфурте в 2021 году переедет в Мюнхен, поближе к местным богатым покупателям автомобилей. Автошоу в Детройте планировалось перенести с традиционного января на теплый июнь, сделав его, таким образом, более семейным и ярмарочным, но из-за пандемии в 2020 году вообще отменили. «Париж» проводится через год в октябре, но в 2020 году его также решили пропустить.

Тучи над автосалонами сгустились давно, все больше и больше производителей предпочитают дорогостоящим массовым шоу локальные и часто онлайн-презентации. Похоже, коронавирус ускорит эту тенденцию. Но Женевский автосалон всегда был крупным и значимым для автоиндустрии шоу. И если он сможет вернуться хотя бы в 2022 году, это станет хорошим знаком для всего формата автовыставок.

Московский автосалон, который должен был пройти летом этого года, также проводиться не будет, это уже объявлено официально.



Фото: GIMS