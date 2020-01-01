BMW внедряет активный круиз-контроль на свои мотоциклы

Баварцы не хотят отстать, ведь у новейших Ducati и KTM такой точно будет.

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Мотоциклетное подразделение баварской компании заявило об окончании разработки системы активного круиз-контроля для двухколесных транспортных средств. Автомобильный активный (адаптивный) круиз-контроль уже не является редкостью, а вот на мотоциклах только начинает внедряться.

Система активного круиза АСС разработана совместно с Bosch, и она, как и в автомобиле, автоматически регулирует скорость движения с учетом попутного траффика. Водитель с помощью отдельной клавиши на руле сможет задавать дистанцию срабатывания — ближнюю, среднюю или дальнюю. Кроме того, предусмотрены два режима работы — динамический и комфортный. Оборудование системы включает радар, размещенный в передней части байка и определяющий расстояние до впередиидущего транспорта. Данные с радара используются системой для набора или, напротив, сброса скорости.

В компании особо обращают внимание на то, что в повороте система будет работать по особому алгоритму, не допуская нежелательного ускорения в ситуации, если радар потерял цель из виду. А вот о том, какие модели получат данную функцию, пока умалчивается. Но на презентационных фото фигурирует 160-сильный спорт-турист K1600GT.

Введение активного круиза для BMW Motorrad — в определенном смысле результат гонки технологий: недавно о грядущем запуске мотоциклов с подобной системой заявили в Ducati, а сразу вслед за этим то же самое сделали в KTM.

Ранее сообщалось, что компания Bosch разработала также особую защиту для байкеров.

Фото: BMW Motorrad