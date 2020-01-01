Китайцы объяснили любовь россиян к марке Lada

Выводы не поражают — поражает то, насколько они точны.

Материалы по теме АВТОВАЗ заменит материалы на более дешевые

В одном из китайских СМИ проанализировали отношение россиян к бренду Lada, проследив, как развивалась эта история с советских времен. Несмотря на то, что с распадом СССР в России появились иномарки и в целом выбор авто стал гораздо шире, популярность отечественной марки осталась на высоком уровне: «В XXI веке Lada остается самой продаваемой маркой легковых автомобилей в России», — цитирует ПолитРоссия фрагменты статьи в издании Sohu.

Отмечается, что несмотря на большое количество машин Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota и Nissan, в российских городах по-прежнему широко распространены автомобили марки Lada, включая модель 2105, которая уже снята с производства. Выяснили журналисты и то, что первые модели создавались на основе технологий Fiat, а нынешние — производятся в сотрудничестве с Renault Group.

Неослабевающую популярность журналисты из Поднебесной связывают, прежде всего, с ценой этих машин. Вывод делается такой: иностранные компании просто не в состоянии предложить хороший вариант за те же деньги. Lada — это дешевая машина, не имеющая конкурентов, особенно популярная в небольших городах, где людям нужен недорогой и неприхотливый транспорт, пишет издание.

Нужен он не только в России — немцы требуют возвращения бренда Lada в Европу.

Фото: АВТОВАЗ