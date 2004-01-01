Тольятти против АВТОВАЗа: закончился суд на 235 млн

Юристы предприятия поработали очень продуктивно.

Материалы по теме Иск на 235 млн. руб.: власти Тольятти подали в суд на АВТОВАЗ

По мировому соглашению, утвержденному арбитражным судом Самарской области, АВТОВАЗу надлежит выплатить мэрии Тольятти 12,7 млн рублей, сообщает ТАСС. В определении суда говорится, что сумма должна быть переведена в течение 30 дней с даты утверждения соглашения, то есть с 25 августа 2020 года.

Напомним, 22 апреля 2020 года власти города Тольятти, где находится завод, подали иск в адрес завода, утверждая, что с 2004 по 2019 годы предприятие незаконно обогащалось, пользуясь земельным участком на территории города. Осталось невыясненным, что это за участок: по одной из версий, это площадка за заводом, где располагается несколько сторонних производств, а по другой — здание Технического музея АВТОВАЗа.

Сумма иска складывалась из собственно платы за эксплуатацию участка (почти 146 млн рублей) и процентов за пользование чужими денежными средствами (около 89 млн рублей) и составляла 234 852 147 рублей 55 копеек. В процессе судебного разбирательства юристам АВТОВАЗа удалось снизить ее в 18,5 раз — завод, как указано выше, потеряет 12,7 млн рублей.

В 2020 году АВТОВАЗ пытались привлечь к суду за использование знака «4х4», а сам производитель пригрозил судебным разбирательством организаторам сборки Lada 4x4 в Германии.

Фото: Thomas Körbel/DPA/TASS