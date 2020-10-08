АВТОВАЗ и КАМАЗ подняли зарплату сотрудникам

С разницей в один день два крупнейших предприятия российского автопрома проиндексировали оплату труда.

Материалы по теме Второй Оки не будет: КАМАЗ опровергает

7 октября 2020 года КАМАЗ официально объявил о повышении окладов и тарифных ставок — прибавка составит 5%. По-новому начисленную заработную плату работники должны получить уже 29 октября в виде аванса. До этого на КАМАЗе индексировали зарплату в ноябре 2019 года.

Днем позднее стало известно о том, что с начала октября зарплату повысят и труженикам АВТОВАЗа — об этом сообщил независимый источник, сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ». Позднее в сети появился и приказ по АВТОВАЗу: оплата труда рабочих, специалистов, служащих и руководителей поднимается на 3,5%. Аванс, выплачиваемый 21 октября, также будет начислен уже по новым правилам.

Набережные Челны. Производство на прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ»

Ранее в этом году зарплату сотрудникам индексировали и другие предприятия автопрома — в частности, расположенные в Калуге заводы Volkswagen Group Rus (с 1 июля) и ПСМА Рус (1 сентября).

АВТОВАЗ в октябре продолжает работать по субботам, а вот с нового года, по неофициальным данным, ожидается переход на четырехдневную рабочую неделю, откладывавшийся несколько раз.

Фото: Егор Алеев/ТАСС