Новая Octavia российской сборки: что в ней нового?

Если внешность новой Октавии все уже успели обсудить, то до подробного разговора об интерьере дело пока не дошло...

Материалы по теме Новая Skoda Octavia представлена в России

Автор «За рулем» Кирилл Милешкин уже подробно рассмотрел новую Skoda Octavia A8 российской сборки, поэтому спешим привести свежие впечатления от машины в формате короткого анонса.

Новая Октавия — это хороший баланс свежих и проверенных решений. Например, панель приборов совершенно новая. Как и двухспицевый руль, который, несмотря на всю новизну, оказался очень удобен. Еще из нового — отсутствие физических ручек рядом с мультимедийным центром. Он в зависимости от комплектации может быть с экраном 8" или же 10", как на фото.

Обращают на себя внимание и низко расположенные центральные дефлекторы — такие не придется закрывать во время интенсивной работы климатической системы. А вот на заднем ряду почти все осталось по-прежнему, ведь колесная база машины не поменялась. Но и здесь присутствует новизна: на подголовниках передних кресел есть держатели для планшетов и смартфонов. Да и давно известная философия Simply Clever приросла новыми решениями: в водительской двери прячется щетка, в пассажирской — зонт. А как вам крышка бачка омывателя, превращающаяся в воронку?

Подробнее о новой Skoda Octavia — в материале Кирилла Милешкина.

Фото: Skoda