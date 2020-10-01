Новая Octavia российской сборки: что в ней нового? — журнал За рулем

Новая Octavia российской сборки: что в ней нового?

Если внешность новой Октавии все уже успели обсудить, то до подробного разговора об интерьере дело пока не дошло...

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Новая Skoda Octavia представлена в России

Автор «За рулем» Кирилл Милешкин уже подробно рассмотрел новую Skoda Octavia A8 российской сборки, поэтому спешим привести свежие впечатления от машины в формате короткого анонса.

Новая Октавия — это хороший баланс свежих и проверенных решений. Например, панель приборов совершенно новая. Как и двухспицевый руль, который, несмотря на всю новизну, оказался очень удобен. Еще из нового — отсутствие физических ручек рядом с мультимедийным центром. Он в зависимости от комплектации может быть с экраном 8" или же 10", как на фото.

Обращают на себя внимание и низко расположенные центральные дефлекторы — такие не придется закрывать во время интенсивной работы климатической системы. А вот на заднем ряду почти все осталось по-прежнему, ведь колесная база машины не поменялась. Но и здесь присутствует новизна: на подголовниках передних кресел есть держатели для планшетов и смартфонов. Да и давно известная философия Simply Clever приросла новыми решениями: в водительской двери прячется щетка, в пассажирской — зонт. А как вам крышка бачка омывателя, превращающаяся в воронку?

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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