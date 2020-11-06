Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — журнал За рулем

Раскрыты детали внешности Lada Largus FL

У решетки радиатора будет два варианта — для обычных универсалов и для кросс-версий.

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В базе Федерального института промышленной собственности появились новые патенты, оформленные АВТОВАЗом. На сей раз зарегистрированы детали обновленного семейства Лада (Lada Largus FL), проходящего сейчас подготовку к серийному производству.

В списке опубликованных документов — патенты на трубопровод гидроусилителя, кронштейн привода коробки передач и рулевую колонку, пишет Лада.Онлайн. Из интерьерных решений — на изображениях «засветилась» облицовка тоннеля пола.

Что касается внешних деталей, то патенты дают представление о вариантах дизайна решетки радиатора.

На первом фото — облицовка для обычных универсалов и фургонов: две продольные ламели, проходящие через весь гриль, и решетка с шестиугольными ячейками. Именно такие решетки ранее были замечены на машинах, проходящих дорожные испытания.

На втором — вариант для версии Largus Cross, в котором обыгрываются те же мотивы, но с другими акцентами: гораздо более крупные ячейки, и внутрь каждой вписано по паре небольших продольных элементов.

  • Ранее сообщалось, что серийное производство должно начаться в феврале 2021 года, но, по последним неофициальным данным, тестовая сборка наращивает объемы каждый день, уже началась подготовка машин для показа прессе.

Фото: Роспатент

Раскрыты детали внешности Lada Largus FL

У решетки радиатора будет два варианта — для обычных универсалов и для кросс-версий.

Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199678Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199679Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199677Раскрыты детали внешности Lada Largus FL
Раскрыты детали внешности Lada Largus FL

У решетки радиатора будет два варианта — для обычных универсалов и для кросс-версий.

Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199678Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199677Раскрыты детали внешности Lada Largus FL — фото 1199679Раскрыты детали внешности Lada Largus FL
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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