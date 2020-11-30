Обновленную Ниву представят уже в январе 2021 года

По неофициальным данным, АВТОВАЗ готов анонсировать рестайлинговую версию внедорожника Niva уже во второй половине декабря 2020 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Лада.Онлайн. Более того, по сведениям ресурса, в январе 2021 года пройдет онлайн-презентация обновленного внедорожника, на которой будут объявлены цены, а на февраль запланирован старт продаж.
В ноябре 2020 года руководитель пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский так комментировал слухи вокруг рестайлинга Нивы: «Безусловно, мы постоянно работаем над текущими моделями и их потенциальными наследниками, но никаких окончательных решений еще не принято. Как только будут новости — обязательно сообщим».
После перехода в модельный ряд Lada внедорожник Niva остался практически неизменным по дизайну — от варианта Chevrolet, выпускавшегося ранее, машина отличается, по сути, эмблемами. Однако известно, что позднее модель получит более существенные изменения внешности и интерьера.
Вместе с тем предпосылок для скорого появления в продаже автомобиля, который некоторые СМИ успели назвать Niva FL (по аналогии с Largus FL), особо не наблюдается. Из ближайших планов АВТОВАЗа отчетливо просматривается разве что несколько раз перенесенное по срокам начало серийной сборки и старт продаж семейства Largus FL в феврале-марте 2021 года — определенно, силы на предприятии сейчас брошены именно на эту задачу.
Кроме того, один из партнеров АВТОВАЗа по проекту рестайлинговой Нивы сообщал, что обновление внедорожника произойдет ориентировочно в 2023 году.
- Однако в ноябре 2020 года на конвейере завода «Лада Запад Тольятти» был собран первый образец рестайлинговой Нивы.
Фото: «За рулем», журнал «Автоброкер», скриншот Youtube / Виктор Степанов