Обновленную Ниву представят уже в январе 2021 года

Независимые источники сообщают, что в феврале стартуют продажи.

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По неофициальным данным, АВТОВАЗ готов анонсировать рестайлинговую версию внедорожника Niva уже во второй половине декабря 2020 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Лада.Онлайн. Более того, по сведениям ресурса, в январе 2021 года пройдет онлайн-презентация обновленного внедорожника, на которой будут объявлены цены, а на февраль запланирован старт продаж.

В ноябре 2020 года руководитель пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский так комментировал слухи вокруг рестайлинга Нивы: «Безусловно, мы постоянно работаем над текущими моделями и их потенциальными наследниками, но никаких окончательных решений еще не принято. Как только будут новости — обязательно сообщим».

После перехода в модельный ряд Lada внедорожник Niva остался практически неизменным по дизайну — от варианта Chevrolet, выпускавшегося ранее, машина отличается, по сути, эмблемами. Однако известно, что позднее модель получит более существенные изменения внешности и интерьера.

Вместе с тем предпосылок для скорого появления в продаже автомобиля, который некоторые СМИ успели назвать Niva FL (по аналогии с Largus FL), особо не наблюдается. Из ближайших планов АВТОВАЗа отчетливо просматривается разве что несколько раз перенесенное по срокам начало серийной сборки и старт продаж семейства Largus FL в феврале-марте 2021 года — определенно, силы на предприятии сейчас брошены именно на эту задачу.

Кроме того, один из партнеров АВТОВАЗа по проекту рестайлинговой Нивы сообщал, что обновление внедорожника произойдет ориентировочно в 2023 году.

Однако в ноябре 2020 года на конвейере завода «Лада Запад Тольятти» был собран первый образец рестайлинговой Нивы.

Фото: «За рулем», журнал «Автоброкер», скриншот Youtube / Виктор Степанов