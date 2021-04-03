АВТОВАЗ меняет цветовую гамму своих автомобилей

Уходящие цвета еще можно найти на площадках у дилеров, но некоторых осталось всего по несколько экземпляров.

Материалы по теме Lada Vesta лишилась самого дорогого цвета кузова

Сообщения последних дней от нескольких независимых источников позволяют говорить о том, что АВТОВАЗ всерьез взялся за обновление цветовой гаммы моделей Lada.

Линейка Весты в апреле потеряет сразу два цвета: вслед за уже не применяющимся «плутоном» последуют самый дорогой цвет «карфаген» (об этом мы уже сообщали), а также «тайфун» — серый оттенок, являвшийся своеобразной визитной карточкой модификации Vesta Sport.

Более того, в дальнейшем у Весты не станет и еще одного цвета — серо-голубого «фантома». Avtograd News пишет, что все эти цвета будут заменены на совершенно новые.

Один из вариантов окраски кузова потерял внедорожник Niva Legend, добавляет Лада.Онлайн. Классическая Нива более не будет окрашиваться в ярко-синий металлик «голубая планета» — он, прежде всего, запомнился по презентации версии [Black], но был доступен и для стандартного исполнения. Пока неизвестно, заменят ли его каким-то новым оттенком или просто уберут.

Все уходящие цвета Весты на момент публикации заметки еще присутствуют и на официальном сайте, но если их исключить, то в палитре модели останется шесть вариантов (у Весты Спорт — пять). А вот для внедорожника Niva Legend цвет «голубая планета» уже недоступен официально — его убрали с сайта, оставив девять цветов.

На АВТОВАЗе готовят к производству новые модели на платформе CMF-B, поэтому окрасили два кузова Renault Clio и отправили на пробную сборку.

Фото: АВТОВАЗ