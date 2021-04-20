АВТОВАЗ останавливает производство Renault Logan и Sandero

Завод продолжает обновляться под выпуск новых моделей на платформе CMF-B.

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На Волжском автозаводе готовятся к приостановке производства моделей французского бренда — седанов Logan и хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway. Информация носит неофициальный характер, ее опубликовало сообщество Avtograd news, пользуясь собственными источниками. По этим данным, остановка производства указанных моделей произойдет с 26 апреля и продлится до окончания майских праздников.

Причиной остановки производства автор поста называет продолжающуюся на заводе модернизацию под выпуск новых и обновленных моделей. Нынешний этап модернизации связан с установкой нового оборудования на линии сварки кузовов Renault. Сообщается также, что после окончания работ часть персонала комплекса сварки окажется не у дел — численность работников будет оптимизирована.

Теперь в процессе сварки кузова Logan будет больше автоматизации — понадобится меньше людей

При этом грядущую остановку нельзя назвать полной: выпуск автомобилей Lada Largus и XRAY, идущих по той же технологической линии, продолжится до конца апреля.

Напомним, ранее на этой же линии произошла модернизация процесса «свадьбы», т.е. соединения кузова и шасси, что позволит в будущем выпускать полноприводные модели.

Фото: АВТОВАЗ, Avtograd news