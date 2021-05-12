На заправках США кончился бензин

Хакерская атака на Colonial Pipeline привела к панике: на некоторых АЗС люди скупили все топливо.

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Автомобилисты Восточного побережья США выстраиваются в очередь на заправках и запасаются бензином. На некоторых АЗС танки уже опустели. Это результат хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% поставок топлива на Восточном побережье.

Агентство Reuters сообщает, что 5% заправочных станций в Северной Каролине уже стоят без топлива, а в Вирджинии пусты уже 7,5% АЗС. Ситуация настолько обострилась, что в нескольких штатах ввели режим чрезвычайной ситуации и принимают меры в отношении продавцов, которые взвинчивают цены на фоне паники.

CNN отметила, что особой популярностью стал пользоваться ресурс GasBuddy, где можно найти АЗС с топливом и сравнить цены на бензин и дизель. В результате и приложение, и сайт проекта зависают.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм сравнила скупку бензина впрок со скупкой туалетной бумаги в начале пандемии.

В России же в росте цен на топливо обвинили холода.

Фото: twitter.com