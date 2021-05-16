Разница в ценах базовых версий — менее 10 тысяч рублей.

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Дорестайлинговый внедорожник Lada Niva почти догнал по ценам новую версию — Lada Niva Travel. Об этом сообщает Dr1ver по результатам собственного мониторинга прайсов АВТОВАЗа. Обычные комплектации Нивы подорожали на 17 000 рублей, а комплектации Off-road — 21 000 рублей.

Базовая комплектация Classic теперь обойдется в 770 000 рублей, средняя Comfort — в 820 000 рублей, а максимальная — 903 000 рублей. Но линейка Off-road, разумеется, еще дороже: Off-road Comfort ныне стоит 860 000 рублей, а Off-road Luxe — 917 000 рублей.

А рестайлинговая Niva Travel сейчас продается по цене от 779 900 до 941 900 рублей. Таким образом, разница цен на внедорожники в базовых версиях сократилась до 9 900 рублей.

Напомним, первые партии внедорожника Lada Niva, прямого наследника и почти полного клона Chevrolet Niva, на заводе «Лада Запад Тольятти» собрали весной 2020 года, а в июле серийная сборка стартовала официально. Однако продлилась она совсем недолго: в декабре 2020 года началось производство модели Niva Travel, которая к марту 2021 года полностью вытеснила прежнюю Ниву с конвейера. На тот момент у дилеров в запасах насчитывалось менее 200 экземпляров Lada Niva.

После летнего корпоративного отпуска АВТОВАЗ перенесет сборку Lada Niva Travel, дозагрузив линию конвейера, где выпускаются классические Niva Legend, а завод «Лада Запад Тольятти» будет законсервирован.

Фото: АВТОВАЗ