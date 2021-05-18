Кросс-купе получило спортивные бамперы и уникальные декоративные элементы. Модификация называется R.S.Line.

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Новая проспортивная версия популярного кросс-купе Renault уже начала продаваться в Эстонии и с июня появится в дилерских центрах Молдавии.

Автомобиль отличают спортивные бамперы. Передний имеет большой воздухозаборник с сетками на месте противотуманок, а задний — интегрированные патрубки выхлопной системы.

Как видно на снимках, опубликованных на сайте renaultfan.ru, слегка изменен и салон кроссовера. Кресла и дверные карты получили оранжевую прострочку. Полоска того же цвета тянется через всю приборную панель от левой стойки до правой, а логотип на рулевом колесе обведен оранжевым цветом.

Технически спортивная Аркана ничем не отличается от обычной, поэтому в названии версии есть слово «Line» (линия), что указывает только на внешний антураж.

В Эстонии кросс-купе оснащается теми же двигателями, что и другие Арканы. Покупатель может выбрать автомобиль с 1,3-литровым 160-сильным мотором (там его мощность не урезана) по цене 28 200 евро (примерно 2,5 млн рублей) или со 147-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового мотора по цене 28 600 евро (около 26 млн рублей).

Будет ли такая версия кроссовера представлена в России — пока неизвестно, но вряд ли стоит на это надеяться.

Скорость автомобилей Рено, как и машин Volvo, ограничат на отметке 180 км/ч.

Фото: renaultfan.ru