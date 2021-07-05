Haval F7 и F7x: фейслифт и новый яркий цвет

Обе модели входят в топ-5 по популярности среди китайских машин, а Haval F7 этот рейтинг возглавляет. После обновления внешности в гамму цветов добавят красный.

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Китайские кроссоверы российской сборки Haval F7 и F7x получат новый цвет кузова — это будет долгожданный красный. «Китайские автомобили» напоминают, что такой вариант окраски предусматривался еще в 2019 году, на старте выпуска этих машин за заводе под Тулой, однако на презентации к синим и белым машинам местной сборки по какой-то причине не присоединились красные автомобили, которые должны были доставить из Китая — и последующей локализации красного цвета так и не произошло.

Теперь же на российском заводе Haval запустили новую модель Jolion, у которой в палитре есть красный — логично, что его решили распространить и на бестселлеры бренда Haval F7 и F7x. Красный цвет появится у этих моделей после фейслифта, который затронет решетку радиатора и бамперную группу.

В Китае красный в палитре цветов Haval F7 был и до фейслифта

Предположительно, вместе с фейслифтом у моделей двух верхних комплектаций появится новый двухзонный климат и вентиляция сидений. Ожидаемый срок обновлений — в августе после окончания корпоративного отпуска на заводе Haval.

Так будет выглядеть передок F7 и F7х (на фото) после обновления

Сейчас в российском варианте у Haval F7 и F7x четыре возможных цвета кузова — белый, синий, серый и черный. Кроссоверы Haval F7 стоят от 1 559 000 до 2 059 000 рублей, купе-кроссоверы F7x — от 1 609 000 до 2 109 000 рублей.

В ближайшее время у дилеров Haval кроме уже дебютировавших кроссовера Jolion и пикапа Great Wall Poer должны появиться еще три новинки.

Фото: Bitauto.com, Instagram / @okno_v_kitai