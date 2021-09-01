Niva Legend лишилась одного из цветов кузова — журнал За рулем

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Niva Legend лишилась одного из цветов кузова

С производства снимают довольно интересный оттенок - «терра». Он внедорожнику подходил. Информации по замене на новый вариант коричневого пока нет.

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У внедорожника Niva Legend стало меньше вариантов цвета кузова — из палитры исчез коричневый оттенок «терра», который предлагался для модели с весны 2018 года. Доплата за этот цвет при покупке автомобиля составляла 9000 рублей.

Цветовая гамма внедорожника подверглась корректировке в августе, сообщает Auto.Mail.ru. По информации источника, данный оттенок снимается с производства. Сейчас цвета уже нет в прайс-листах и на официальном сайте Lada, официальные дилеры также перестали принимать заказы на автомобили, окрашенные этой эмалью.

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Таким образом, в гамме цветов для модели Niva Legend осталось восемь вариантов: три неметаллических оттенка, не требующих доплаты («белое облако», «Несси 2», «пантера»), четыре металлика за 9000 рублей каждый («барокко», «борнео», «Снежная королева» и «кориандр»), а также комбинированная окраска «камуфляж джунгли», добавляющая к цене автомобиля 29 000 рублей.

Отметим, что в настоящий момент АВТОВАЗ планомерно изменяет цветовую гамму и других моделей — например, у Весты недавно исчезли оттенки «карфаген» и «Плутон».

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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