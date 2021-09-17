Nissan Qashqai и X-Trail появились в версии N-Дизайн

Внешне автомобили можно отличить по оригинальным деталям отделки кузова и салона.

В России стартовали продажи Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в специальной версии N-Design. В этой версии у автомобилей темная фирменная решетка радиатора, оригинальные черные литые диски, черные рейлинги и накладки на зеркала цвета черный металлик. Специальная версия N-Design для X-Trail базируется на комплектации SE+ и доступна для автомобилей только с полным приводом и двигателями 2.0 и 2.5 литра.

Для Nissan Qashqai специальная версия N-Design доступна для передне- и полноприводных автомобилей в комплектации SE Top.

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Обе модели получили новый коричневый цвет кузова, который ранее был доступен только для флагмана линейки — Nissan Murano. Для Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в версии N-Design также доступна новая система Nissan Connect Services. Она позволяет удаленно запускать двигатель, открывать и закрывать двери автомобиля, получать ежедневные, ежемесячные или ежегодные отчеты по поездкам, планировать маршрут прямо со смартфона, задав адрес в навигационной системе; всегда знать, где находится автомобиль (после парковки приложение запомнит его местонахождение и подскажет к нему дорогу), и многое другое.

Nissan X-Trail в версии N-Design обойдется в 2 427 000 рублей с двигателем 2.0 и в 2 509 000 рублей с двигателем 2.5 л.

Цены на Nissan Qashqai в версии N-Design начинаются от 2 108 000 рублей за переднеприводную модель и с 2 200 000 рублей за автомобиль с полным приводом.

Фото: Nissan