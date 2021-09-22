АВТОВАЗ начал сборку в Узбекистане

Два варианта Весты, два Ларгуса и XRAY Cross. Модели уже продаются в стране, но локальная сборка сделает из доступнее.

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В свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане на новом заводе Джизак-ADM стартовала сборка автомобилей Lada, об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Модельный ряд с самого старта довольно внушительный: это универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, хэтчбеки XRAY Cross, а также Ларгус в двух вариантах — Largus и Largus Cross. Проект реализован совместно с партнером АВТОВАЗа из Узбекистана компанией Roodell.

Первые машины уже собраны и ожидают отправки в дилерскую сеть Lada. Способ сборки на предприятии Джизак-ADM не уточняется, но в отсутствии таких уточнений можно предположить, что речь идет о крупноузловой сборке из машинокомплектов, об этом же говорит и официальное фото. На АВТОВАЗе подчеркивают, что процесс на узбекском предприятии налажен с учетом всех требований к оборудованию, технологии и качеству.

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Для российского бренда Узбекистан — один из ключевых экспортных рынков, где хорошо знакомы с автомобилями Lada. А новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие бренда в стране. В частности, местная сборка сделает новые машины более доступными, а также позволит Ладе участвовать в государственных закупках Узбекистана.

Roodell — это базирующаяся в Ташкенте компания, занимающаяся торговлей новыми и подержанными автомобилями. В Узбекистане компания имеет сеть из 18 дилерских центров, которые в течение 2020 года продали более 5000 автомобилей Lada. Помимо этого, Roodell является дистрибьютором брендов Renault и Kia.

Сборку своих автомобилей в Узбекистане планирует начать и ГАЗ.

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Фото: АВТОВАЗ