Как с конвейера: ранняя ВАЗ-2108 с минимальным пробегом

Цвет кузова — редкий, он назывался «липа». Пробег — всего несколько сотен километров.

В последние годы так называемые «капсулы времени» настолько точно срезонировали с ностальгией общества по былым временам, что давно уже превратились из чего-то по-настоящему уникального в отдельный жанр интернет-постинга. Тем не менее, некоторые образцы продолжают вызывать подлинный интерес — такие, как показанная клубом Lada History ВАЗ-2108 1985 года выпуска в редком цвете «липа».

Фотографии автомобиля разместил в Facebook участник клуба Илья Зибарев, сообщив, что автомобиль является его новым приобретением. Пробег «восьмерки» составляет всего 621 км, а выпущена она в 1985 году. Таким образом, машина принадлежит к ранним образцам — серийный выпуск ВАЗ-2108 начался в 1984 году.

Материалы по теме Обнаружена одна из первых «шестерок» АВТОВАЗа

Все признаки машин ранних серий имеются — короткое крыло, «клюв» облицовки радиатора, маска передка. Можно заметить, что оттенок на маске не совпадает с цветом кузова.

Знатоки в комментариях поясняют, что кузов и этот пластиковый элемент красились на заводе отдельно, а потому разнотон имел место — и, хоть позднее и был почти нивелирован, все же периодически проявлялся вплоть до перехода на т.н. длинное крыло и отказа от пластиковой маски.

Деталировка салона также свидетельствует о ранних годах выпуска. Под капотом — единственный доступный на тот момент «восьмерки» для двигатель: карбюраторный 1,5-литровый, мощностью 64 л.с. и крутящим моментом 94 Нм. Мотор работает в паре с четырехступенчатой коробкой передач.

Как указывает новый владелец, машина находится в очень хорошем состоянии. Цена автомобиля не разглашается.

Этой «восьмерке» 36 лет — ровно столько же, сколько новенькой Волге ГАЗ-24М, все эти годы простоявшей в гараже.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Facebook / Lada Hisrory Club / Илья Зибарев